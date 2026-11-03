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Строгие запреты и народные приметы на 4 ноября

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Четвёртого ноября на Руси молились перед Казанской иконой. Просили здоровья, мира и согласия в семье. Праздник называли день Казанской иконы Божией Матери. Один из самых почитаемых православных праздников в России. В этот день вспоминают чудесное обретение иконы. Она стала символом защиты и единства. Это один из самых почитаемых православных праздников в России.

В этот день вспоминают чудесное обретение Казанской иконы. Она стала символом защиты и единства. Особенно в трудные времена для страны. Считается, что Казанская икона обладает целебной и защитной силой. Поэтому к ней обращаются за помощью, исцелением. А также с просьбами о мире и согласии в семье.

Что можно делать 4 ноября

Посетить церковь, помолиться перед Казанской иконой Божией Матери. Попросить здоровья и благополучия для себя и близких. Молитва в этот день считалась особенно сильной.

Заняться рукоделием. Считалось, что оно приносит удачу и защищает дом от негатива. Женщины садились за шитьё, вязание, вышивку. Работа шла своим чередом.

Навести порядок в доме и уют. Чтобы встретить зиму с чистотой и миром в душе. Мыли полы, вытирали пыль, проветривали комнаты.

Проводить время с семьёй. Этот день связан с единством. Поэтому важно укрепить семейные связи, проявить заботу и любовь к близким. Вечер в кругу семьи считался лучшим завершением дня.

Что нельзя делать 4 ноября

Начинались запреты с больших дел. Не рекомендуется начинать серьёзные дела или крупные проекты. Они могут столкнуться с трудностями. Всё важное откладывали на другой день.

Слова в этот день имели особый вес. Лучше не жаловаться и не спорить. Это может принести ссоры и неудачи. Мир в семье в этот день был особенно важен.

Дом в этот день требовал заботы. Нельзя оставлять его неубранным. Чтобы не привлечь беды в предстоящем году. Чистота в доме считалась залогом благополучия.

Народные приметы на 4 ноября

  • Если на Казанскую день солнечный и сухой — зима будет холодной и снежной.
  • Облачно и дождливо — зима будет мягкой и тёплой.
  • Если с Казанской начинаются морозы — настоящая зима придёт рано и будет суровой.

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