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Забытые русские имена для девочек: 7 красивых вариантов, которые снова входят в моду

Алексей Самохин
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Выбрать имя для дочери бывает непросто. София, Алиса и Ева давно стали привычными именами на детских площадках. Родителям хочется найти что-то менее распространенное, но при этом красивое и понятное окружающим.

В таких случаях стоит присмотреться к старинным русским именам. Многие из них сегодня звучат необычно, хотя еще несколько десятилетий назад встречались гораздо чаще. У каждого своя история, а некоторые варианты дают возможность выбрать сразу несколько красивых домашних форм.

Мы собрали семь женских имен, которые заслуживают внимания.

Аглая

Имя Аглая пришло из древнегреческого языка. Его переводят как «блистающая» и «великолепная». В русской литературе оно знакомо благодаря роману Федора Достоевского «Идиот», где Аглая Епанчина предстает гордой и яркой героиней.

У имени выразительное звучание, поэтому оно хорошо воспринимается и без сокращений. Аглая подойдет родителям, которым нравятся редкие имена с литературной историей.

Таисия

Таисия звучит мягко и мелодично. У имени древние исторические корни, а его короткие формы, Тая и Тася, подходят для повседневного общения.

Оно сочетается со многими русскими отчествами и фамилиями. При этом Таисия остается достаточно узнаваемым именем, которое не придется постоянно объяснять окружающим.

Серафима

Серафима переводится как «огненная». Имя имеет библейское происхождение и связано с серафимами, высшими ангельскими существами в христианской традиции.

Полная форма звучит торжественно, а домашнее обращение Сима делает ее гораздо мягче. Серафима подойдет тем, кому нравятся старинные имена с выразительным звучанием.

Есения

Есения привлекает плавным и необычным звучанием. Имя ассоциируется с поэзией и осенней природой, хотя его происхождение трактуют по-разному.

Среди ласковых вариантов встречаются Еся и Сеня. Имя звучит современно и легко запоминается, поэтому может понравиться родителям, которые ищут необычный, но не слишком сложный вариант.

Пелагея

Пелагея происходит от древнегреческого слова со значением «морская». В России это имя долгое время встречалось в разных сословиях, а сегодня воспринимается как возвращение к старинной традиции.

В нем есть особая основательность. Пелагея подойдет тем, кто ценит русскую культуру и хочет выбрать для дочери имя с историей. Короткая форма Пелагея тоже звучит выразительно, а домашние варианты делают его привычнее.

Евдокия

Евдокия переводится с древнегреческого как «благоволение». В дореволюционной России это имя носили и крестьянки, и представительницы дворянских семей.

У него множество ласковых форм: Дуня, Дуняша. Полное имя звучит старинно и основательно, а сокращенные варианты добавляют ему домашнего тепла.

Анфиса

Анфиса означает «цветущая». Это имя отличается звонким звучанием и хорошо запоминается. В нем есть легкость, поэтому оно не кажется слишком строгим или старомодным.

Анфиса подойдет родителям, которым нравятся короткие и выразительные имена. Оно редко встречается в повседневной жизни и при этом не вызывает трудностей с произношением.

При выборе имени стоит заранее проверить, как оно сочетается с отчеством и фамилией. Полезно произнести вслух и полную форму, и возможные сокращения: ведь именно так к ребенку будут обращаться дома, в школе и во взрослой жизни.

Аглая, Таисия, Серафима, Есения, Пелагея, Евдокия или Анфиса? У каждого из этих имен свой характер и история. Какое вы бы выбрали для девочки?

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