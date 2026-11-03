Ночью 3 ноября над территорией Рязанской области сбиты восемь БПЛА

В ночь на вторник, 3 ноября, над территорией Рязанской области сбиты 8 БПЛА самолётного типа. Об этом рассказал в соцсетях губернатор Павел Малков.
По словам главы региона, пострадавших и повреждений нет.
В ночь на вторник, 3 ноября, над территорией Рязанской области сбиты 8 БПЛА самолётного типа. Об этом рассказал в соцсетях губернатор Павел Малков.
По словам главы региона, пострадавших и повреждений нет.
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