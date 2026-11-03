В Рязани 4 ноября с 11:00 до 12:30 ограничат движение транспорта на нескольких улицах в связи с проведением Крестного хода. Водителям придётся заранее скорректировать маршруты.
Проехать будет нельзя по следующим участкам:
- всей улице Фурманова;
- улице Либкнехта — от улицы Фурманова до улицы Затинной;
- улице Затинной — от улицы Либкнехта до улицы Свободы;
- улице Свободы — от улицы Затинной до площади Свободы.
Ограничения затронут и парковку. С 11:00 3 ноября до 12:30 4 ноября автомобили нельзя будет оставлять на всей улице Фурманова, а также на перечисленных участках улиц Либкнехта, Затинной и Свободы (до пересечения с улицей Фурманова).
Рязанцев просят учитывать временные ограничения при планировании поездок и не оставлять машины на указанных участках.