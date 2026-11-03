Ярославский НПЗ атаковали 124 беспилотника

В Ярославле силы ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку 124 беспилотников на нефтеперерабатывающий завод. В результате удара повреждена инфраструктура предприятия, возник пожар. Два сотрудника НПЗ получили осколочные ранения и попали в больницу.

О последствиях атаки сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По его словам, специальные службы занимаются ликвидацией возгорания на территории завода.

Обломки сбитых беспилотников повредили жилую инфраструктуру. В нескольких многоквартирных и частных домах выбило окна, пострадали автомобили местных жителей.

После отражения атаки дорожные ограничения в Ярославле сняли. Движение на перекрёстке Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой восстановили. Транспорт снова может выезжать из города в сторону Москвы.

Общественный транспорт возвращается к привычным маршрутам.