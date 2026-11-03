Изображение сгенерировано 7инфо с помощью нейросети
Общество

Пенсии в России вырастут дважды в 2027 году: названы размеры индексации 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Социальные пенсии в России с 1 апреля 2027 года планируют увеличить на 6,8%. Страховые пенсии вырастут в два этапа: сначала на 6,8%, а затем дополнительно на 3,3%. Об этом РИА Новости сообщил председатель Президиума Центрального правления Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

По словам эксперта, апрельская индексация коснется граждан, которым не хватает страхового стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии по старости. Повышение распространяется и на людей с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов и инвалидов с детства, у которых нет трудового стажа.

Кроме того, прибавку получат пенсионеры, потерявшие кормильца. Это предусмотрено действующим законодательством.

Страховые пенсии в 2027 году, как пояснил Рязанский, будут индексировать дважды. С 1 февраля их увеличат на 6,8% с учетом инфляции. Второй этап предусматривает дополнительное повышение на 3,3% в соответствии с темпом роста заработной платы.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Массированные ракетные удары по Украине: взрывы прогремели в пяти областях
Следующая статья
Нашествие мух в ноябре удивило жителей сразу нескольких регионов России 
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Ученые с помощью пыльцы развенчали популярный миф о Куликовской битве

Комплексные исследования, включая анализ древней пыльцы, подтвердили, что на...
Общество

В Рязани продают одну из самых дешевых квартир в стиле лофт в России

Квартира площадью 23,2 кв. метра в Рязани вошла в тройку самых дешевых предложений в стиле лофт в России.
Культура и события

В Рязани готовят к открытию памятник Пушкину

Бюст великого поэта установили на улице Пушкина. Пока скульптура закрыта плёнкой.
Новости России

Стал известен мотив убийства женщины-водителя в Дагестане

Мотивом убийства женщины-водителя Динары Алхасовой в Дагестане стала ревность...
Происшествия

Более 9000 вольт и мгновенная смерть: в Рязани расследуют гибель школьницы от удара током

Рядом с ребенком лежал оголенный электрический провод, находившийся под напряжением. По предварительным данным, сила удара достигала 9000 вольт, что привело к мгновенной гибели.
Темы
Происшествия

В селе Дядьково ВАЗ-21124 сбил 12-летнюю девочку 

В селе Дядьково Рязанского округа 19-летняя водитель ВАЗа сбила 12-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в больницу. 
Происшествия

Ночью 3 ноября над территорией Рязанской области сбиты восемь БПЛА

По словам главы региона, пострадавших и повреждений нет.
Транспорт и дороги

Более 10 водителей попались на встречной полосе в Рязанской области за сутки 

За выезд на встречную полосу по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ водителю грозит лишение водительских прав или штраф до 7500 рублей.
Культура и события

В Рязани закрылась одна из площадок Музея истории молодёжного движения 

Музей истории молодёжного движения в Рязани закрыл цифровую площадку на ВДНХ. Она прекратила работу 1 ноября 2026 года.
Происшествия

Минобороны сообщило об уничтожении 856 дронов, среди регионов атаки оказалась Рязанская область

О последствиях отражения атаки на земле в Рязани на данный момент информации нет. Ожидается комментарий от губернатора Рязанской области Павла Малкова.
Новости России

Ярославский НПЗ атаковали 124 беспилотника

Губернатор Михаил Евраев сообщил об атаке 124 БПЛА на НПЗ в Ярославле. Два сотрудника предприятия получили ранения, повреждены жилые дома и автомобили. 
Транспорт и дороги

В Рязани 4 ноября перекроют несколько улиц из-за Крестного хода

В Рязани 4 ноября с 11:00 до 12:30 перекроют несколько улиц. Парковку ограничат с 3 ноября. Список участков.
Экология, природа, животные

Нашествие мух в ноябре удивило жителей сразу нескольких регионов России 

Жители Подмосковья, Тюменской и Тверской областей жалуются на нашествие мух в домах. Биолог объяснил, почему тёплая осень продлила сезон активности насекомых.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье