Социальные пенсии в России с 1 апреля 2027 года планируют увеличить на 6,8%. Страховые пенсии вырастут в два этапа: сначала на 6,8%, а затем дополнительно на 3,3%. Об этом РИА Новости сообщил председатель Президиума Центрального правления Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

По словам эксперта, апрельская индексация коснется граждан, которым не хватает страхового стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии по старости. Повышение распространяется и на людей с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов и инвалидов с детства, у которых нет трудового стажа.

Кроме того, прибавку получат пенсионеры, потерявшие кормильца. Это предусмотрено действующим законодательством.

Страховые пенсии в 2027 году, как пояснил Рязанский, будут индексировать дважды. С 1 февраля их увеличат на 6,8% с учетом инфляции. Второй этап предусматривает дополнительное повышение на 3,3% в соответствии с темпом роста заработной платы.