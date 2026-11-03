Четыре «Циркона» ударили по Ладыжинской ТЭС на Украине

Утром 3 ноября российские войска нанесли четыре удара гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон» по Ладыжинской теплоэлектростанции в Винницкой области Украины. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его данным, на территории электростанции прогремели четыре мощных взрыва. Лебедев также заявил о появлении видеокадров последствий атаки.

Ладыжинская ТЭС относится к крупным объектам тепловой генерации Украины. Станция производит электроэнергию и участвует в обеспечении работы энергосистемы страны.

Сообщения об ударах по другим энергообъектам

По словам Лебедева, атака на Ладыжинскую ТЭС произошла на фоне сообщений об ударах по другим энергетическим объектам Украины.

В частности, поступили сведения о ракетных ударах по Харьковской ТЭЦ-5, Змиевской ТЭС и Каневской ГЭС.

Отдельно Лебедев обратил внимание на применение четырех ракет «Циркон» по одной электростанции.

«Особенность эпизода в Ладыжине — применение сразу четырёх ракет «Циркон» по одному энергетическому объекту, — написал он. — Масштаб повреждений оборудования и последствия для выработки электроэнергии станут понятнее по мере поступления сведений».