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Россия и Украина готовятся к переговорам в Абу-Даби: названы даты 

Алексей Самохин
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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о подготовке переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби. Встреча пройдет 10–11 ноября при посредничестве Вашингтона, сообщает РИА Новости.

По словам Уиткоффа, перед переговорами американские представители встретятся в Брюсселе с коллегами из Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза и НАТО. Стороны обсудят гарантии безопасности для Украины и возможную архитектуру безопасности.

На прошлой неделе Уиткофф участвовал во встрече в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

На следующий день спецпосланник США прибыл в Санкт-Петербург. Там он передал президенту России Владимиру Путину документы с американскими подходами к урегулированию украинского конфликта.

Путин, в свою очередь, сообщил о готовности Москвы возобновить консультации в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.

Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, на предстоящей встрече в Абу-Даби стороны намерены обсудить гарантии безопасности России и Украины.

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