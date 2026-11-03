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Политика

Массированные ракетные удары по Украине: взрывы прогремели в пяти областях

Алексей Самохин
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Российские войска нанесли массированные ракетные и беспилотные удары по Украине утром 3 ноября. Взрывы прогремели в Киевской, Винницкой, Харьковской, Черкасской и Днепропетровской областях.

По данным SHOT, в атаке участвовали около 30 ракет «Искандер-М», «Циркон» и «Оникс», а также десятки беспилотников типа «Герань».

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Под ударом, как утверждает источник, оказались военные и энергетические объекты в нескольких регионах.

В Винницкой области взрывы и пожары наблюдались на Ладыжинской ТЭС. В Харьковской области сообщалось об атаках на ТЭЦ-5 и Змиевскую ТЭС.

В Черкасской области целью стала ГЭС. В Днепропетровской области поступили сообщения о взрывах на Приднепровской и Криворожской ТЭС. Кроме того, взрывы прогремели в Киевской и Запорожской областях.

Официальная информация от Минобороны России на момент написания материала не поступала. 

На фоне атак энергетической инфраструктуры в Черкасской области ввели режим аварийного отключения электроэнергии. В Киеве местные жители сообщают о сильных скачках напряжения. Массовые отключения электричества зафиксировали и на территории Винницкой области.

Информация о масштабах повреждений энергетических объектов и последствиях ударов для энергоснабжения регионов уточняется.

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