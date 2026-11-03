Тёплая осень продлила сезон активности мух в России. В начале ноября жители Подмосковья, Тюменской и Тверской областей продолжают находить в своих домах и на дачах большое количество насекомых. Об этом сообщает SHOT.

По словам местных жителей, мухи массово проникают в помещения. Некоторые насекомые уже погибают или едва передвигаются, но их количество настолько велико, что хозяева домов не могут понять причину происходящего. Отдельные дачники даже считают, что на них навели порчу.

Обычно сезон активности мух заканчивается в начале или середине октября. В 2026 году насекомые задержались почти на месяц дольше. Как пояснил биолог Илья Гомыранов в разговоре с SHOT, причиной стала тёплая октябрьская погода.

С наступлением холодов мухи будут искать укрытие в отапливаемых помещениях. По словам специалиста, насекомые могут зимовать в небольших полостях и щелях между элементами обшивки домов, оконными рамами и другими конструкциями.

Дачники советуют заранее проводить дезинсекцию и тщательно заделывать щели, через которые насекомые проникают внутрь. Тёплая осень продлила и сезон активности клещей.