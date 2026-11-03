Стал известен мотив убийства женщины-водителя в Дагестане

Мотивом убийства женщины-водителя Динары Алхасовой в Дагестане стала ревность со стороны экс-супруга, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы республики.

«Она вышла замуж, бывший муж с этим не смирился и с другом спланировал убийство», — пояснил собеседник агентства.

Выяснилось, что 34-летнюю женщину задушили в ее же машине, после чего перекинули тело в другой автомобиль. Его нашли в понедельник.

Ранее сообщалось, что Алхасова утром 30 октября выехала из дома в Махачкале и не вернулась. Она стала жертвой преступления и была жестоко убита. По подозрению в расправе силовики задержали бывшего мужа погибшей и его знакомого.

По предварительной версии, они привлекли к захоронению тела местного тракториста, убедив его выкопать яму якобы под наружный туалет на окраине поселка Новый Хушет.