Стратегический мост в Затоке атаковали почти 20 бомб и ракет за полчаса

Российские военные минувшей ночью атаковали стратегически важный мост в Затоке на юго-западе Украины, сообщили «Военкоры Русской весны».

По их данным, буквально за полчаса по железнодорожной и автомобильной переправе прилетели 18 ракет и планирующих авиабомб со спутниковым наведением. О последствиях удара пока неизвестно.

Мост расположен в Одесской области и играет важную роль для экспорта товаров из Румынии и Молдавии в центральную часть Украины. По нему в том числе идут военные грузы из Европы.

Как пишет «Российская газета», роль моста в Затоке еще более возросла после блокады черноморских портов. После этого весь украинский морской трафик переместился на Дунай.

«Тем более, что ВКС России регулярно бомбят альтернативную переправу в 40 километрах севернее, у села Маяки», — говорится в статье.

Журналисты добавили, что попытки разрушить мост идут с 2022 года, но построенная в советские времена переправа крайне крепка. В 2026-м удары усилились. В начале августа обрушился северный пролет моста, но украинские военные инженеры оперативно восстановили объект.