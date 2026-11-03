Изображение от vecstock на Freepik
Политика

Коц с иронией оценил русскую речь Буданова* в разгар бунта под Киевом

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Военкор Александр Коц с иронией прокомментировал русскую речь участников протеста в Петропавловской Борщаговке под Киевом, в том числе главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова*.

В понедельник украинские СМИ сообщили, что вооруженные мужчины удерживают около 40 человек в подвале дома в этом селе. Позже у дома собралась толпа. Люди скандировали «позор», а со временем акция переросла в силовую стычку гражданских с полицейскими.

Вскоре на место случившегося прибыл Буданов*. Он попытался пообщаться с протестующими, но затем его залили перцовым газом во время беспорядков. После этого он укрылся в автобусе. На опубликованных в соцсетях видео участники событий говорят на русском.

«Вот оно как бывает. Когда пахнет жареным, все эти самостийные справжние хлопцы забывают мову и начинают по инерции говорить на родном языке. Потому что страшно», — написал Коц в «Максе».

По его мнению, эта ситуация говорит о том, что все попытки отменить русский язык на Украине имеют лишь политический подтекст. В действительности на нем в быту говорят даже высшие политические деятели страны.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Стратегический мост в Затоке атаковали почти 20 бомб и ракет за полчаса
Следующая статья
Стал известен мотив убийства женщины-водителя в Дагестане
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Ученые с помощью пыльцы развенчали популярный миф о Куликовской битве

Комплексные исследования, включая анализ древней пыльцы, подтвердили, что на...
Общество

В Рязани продают одну из самых дешевых квартир в стиле лофт в России

Квартира площадью 23,2 кв. метра в Рязани вошла в тройку самых дешевых предложений в стиле лофт в России.
Культура и события

В Рязани готовят к открытию памятник Пушкину

Бюст великого поэта установили на улице Пушкина. Пока скульптура закрыта плёнкой.
Новости России

Стал известен мотив убийства женщины-водителя в Дагестане

Мотивом убийства женщины-водителя Динары Алхасовой в Дагестане стала ревность...
Происшествия

Более 9000 вольт и мгновенная смерть: в Рязани расследуют гибель школьницы от удара током

Рядом с ребенком лежал оголенный электрический провод, находившийся под напряжением. По предварительным данным, сила удара достигала 9000 вольт, что привело к мгновенной гибели.
Темы
Новости России

Стал известен мотив убийства женщины-водителя в Дагестане

Мотивом убийства женщины-водителя Динары Алхасовой в Дагестане стала ревность...
Политика

Стратегический мост в Затоке атаковали почти 20 бомб и ракет за полчаса

Российские военные минувшей ночью атаковали стратегически важный мост в...
Новости России

Медсестра рассказала, в каком состоянии Соседов попал в больницу

Музыкальный критик Сергей Соседов попал в клинику после падения...
Новости России

Знакомая раскрыла детали смерти популярного ведущего из Перми

Смерть пермского ведущего праздников Николая Малкова может носить криминальный...
Новости России

В архангельском морге в ночь на Хэллоуин «ожил» мужчина

В Архангельской области 61-летнего мужчину доставили в морг как умершего,...
Новости России

Военный эксперт рассказал о новом плане завершения СВО

После успешно проведенной гуманитарной операции в Алешках подобные проекты...
Новости России

Редкая краснокнижная птица едва не спровоцировала авиакатастрофу в ЯНАО

В ЯНАО редкая краснокнижная птица повредила фары пассажирского самолета...
Новости России

Расторгуев раскрыл детали смерти бэк-вокалиста «Любэ» Тарасова

Состояние бэк-вокалиста группы «Любэ» Алексея Тарасова резко ухудшилось еще...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье