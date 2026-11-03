Коц с иронией оценил русскую речь Буданова* в разгар бунта под Киевом

Военкор Александр Коц с иронией прокомментировал русскую речь участников протеста в Петропавловской Борщаговке под Киевом, в том числе главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова*.

В понедельник украинские СМИ сообщили, что вооруженные мужчины удерживают около 40 человек в подвале дома в этом селе. Позже у дома собралась толпа. Люди скандировали «позор», а со временем акция переросла в силовую стычку гражданских с полицейскими.

Вскоре на место случившегося прибыл Буданов*. Он попытался пообщаться с протестующими, но затем его залили перцовым газом во время беспорядков. После этого он укрылся в автобусе. На опубликованных в соцсетях видео участники событий говорят на русском.

«Вот оно как бывает. Когда пахнет жареным, все эти самостийные справжние хлопцы забывают мову и начинают по инерции говорить на родном языке. Потому что страшно», — написал Коц в «Максе».

По его мнению, эта ситуация говорит о том, что все попытки отменить русский язык на Украине имеют лишь политический подтекст. В действительности на нем в быту говорят даже высшие политические деятели страны.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.