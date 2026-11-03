Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 856 украинских беспилотников над российскими регионами. В числе территорий, где сбивали воздушные цели, оказалась Рязанская область.
По данным Минобороны России, беспилотники самолетного типа перехватывали над Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями.
Кроме того, дроны уничтожили над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
О последствиях отражения атаки на земле в Рязани на данный момент информации нет. Ожидается комментарий от губернатора Рязанской области Павла Малкова.