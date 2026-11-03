Более 10 водителей попались на встречной полосе в Рязанской области за сутки 

В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции за один день выявили более 10 водителей, которые выехали на полосу встречного движения с нарушением ПДД. Профилактическое мероприятие «Встречная полоса» прошло 2 ноября.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, инспекторы проверяли соблюдение правил обгона и пресекали опасные манёвры на дорогах. В отношении всех выявленных нарушителей приняли меры административного характера.

За выезд на встречную полосу по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ водителю грозит лишение водительских прав или штраф до 7500 рублей.

Госавтоинспекция призвала автомобилистов не рисковать при обгоне, соблюдать скоростной режим и перед выездом на встречную полосу убеждаться в безопасности манёвра.