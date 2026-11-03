Владимир Путин, фото: www.kremlin.ru
Новости России

Путин поручил расширить поддержку молодых педагогов и учителей сельских школ

Алексей Самохин
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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с учителями, студентами педагогических специальностей и школьниками из профильных классов. Она состоялась 29 августа 2026 года. 

Правительство России должно подготовить дополнительные меры поддержки аспирантов и молодых ученых, занимающихся исследованиями в области педагогики. Речь идет в том числе о научно-методическом сопровождении образовательного процесса, разработке и внедрении новых технологий обучения.

Предложения подготовят совместно с Администрацией президента. Первый доклад Владимир Путин ожидает до 1 февраля 2027 года, второй — до 1 сентября. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и помощник президента Андрей Фурсенко.

Отдельный блок поручений касается подготовки будущих учителей и поддержки специалистов, которые только начинают работать в школах.

Минпросвещения совместно с Минобрнауки предстоит включить в программы высшего педагогического образования обучение навыкам наставничества. Студенты должны освоить современные технологии работы с молодежными и детско-взрослыми коллективами.

Кроме того, ведомства подготовят предложения о привлечении преподавателей педагогических вузов к наставничеству над учителями, которые впервые приступают к профессиональной деятельности. Выполнить эти поручения необходимо до 1 сентября 2027 года.

Для сельских школ создадут ресурсные центры и мобильные технопарки

Минпросвещения вместе с региональными властями должно сформировать сеть ресурсных центров на базе образовательных организаций. Они будут помогать малокомплектным и сельским школам с методической работой и развитием системы наставничества.

Еще одна инициатива — создание мобильных педагогических технопарков. Они должны помочь учителям сельских и малокомплектных школ освоить новое оборудование и современные технологии, включая искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальность.

К работе таких технопарков предлагается привлекать студентов педагогических направлений подготовки. Доклады о подготовке предложений по этому вопросу должны представить до 1 марта и 1 сентября 2027 года.

В перечень поручений вошла и разработка программы профессиональных поездок для педагогов. Учителя смогут посещать ведущие научные и образовательные организации, а также высокотехнологичные предприятия. Предложения по программе необходимо представить до 1 июня 2027 года.

Ответственными за реализацию основных поручений назначены министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и высшие должностные лица регионов.

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