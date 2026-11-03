Суть предсказания Владимира Жириновского, которое сегодня с новой силой обсуждают в Сети, сводится к предельно конкретной дате. В 2027 году, как считал покойный лидер ЛДПР, может начаться глобальный конфликт, чуть ли не мировая война.

Конечно, это не было актом мистического прозрения. Политик в одном из своих последних интервью в 2021 году рассуждал логически. Он утверждал, что в мире «накопились неразрешимые противоречия», которые невозможно устранить дипломатией.

«Чтобы их разом как-то решить, в ближайшие пять лет созреют условия для силового решения», — объяснял Жириновский.

Ресурсная агония Европы

В основе этого прогноза лежала, как формулировал Жириновский, прежде всего «ресурсная агония» Европы. Он заявлял, что старая Европа состарилась. У неё последний шанс что-то получить и удержаться на плаву.

В его видении эпицентр мирового хаоса должен окончательно сместиться на Ближний Восток. Там удар по Ирану сработает как детонатор. Владимир Вольфович предсказывал, что этот «пожар» заставит всех моментально забыть о прежних конфликтах. Мир столкнётся с тотальным обвалом рынков и волнами беженцев. Они способны парализовать любые государственные институты.

Американское обнуление

Параллельно Жириновский указывал на стратегию «контролируемого хаоса» со стороны США. Он подчёркивал: сегодня «Америка уходит со всех своих позиций», но делает это намеренно болезненно.

Цель Вашингтона к 2027 году — спровоцировать масштабный форс-мажор, чтобы обнулить гигантские долги и принудительно девальвировать остальной мир в пользу собственной экономики.

При этом политик подметил важный психологический парадокс Китая. Обладая колоссальной мощью, Пекин «боится стать гегемоном». И этот вакуум власти в критический момент лишь подстегнёт общую дестабилизацию.

Локальная война

Важно, что Жириновский не рисовал сценарии ядерного апокалипсиса в духе голливудских боевиков.

«Это будет не всемирная ядерная война, а локальная, с применением самого мощного оружия», — описывал политик войну нового типа.

Особое место в его прогнозе занимала «цифровая слепота». Жириновский был уверен, что конфликт начнётся с «выключения рубильника». Первым делом будут уничтожены орбитальные спутники.

«Вы не сможете включить навигатор, вы не будете знать, где находятся ваши войска — вы станете слепыми и глухими. Вот это и есть начало Третьей мировой», — предупреждал Владимир Вольфович.

Этот паралич систем к 2027 году, по его прогнозам, станет главным инструментом хаоса. Люди начнут разрушать свои государства изнутри ещё до первых залпов на земле.

Россия как «наблюдатель с дубинкой»

Россия же в этой шахматной партии, по выкладкам Жириновского, должна занять позицию «наблюдателя с ядерной дубинкой». Сохраняя вооружённый нейтралитет и сберегая ресурсы, страна получит возможность диктовать свои условия выжившим игрокам.

В системе координат Жириновского 2027 год — это не конец истории. А болезненный, но неизбежный демонтаж старого миропорядка. Где силовое обнуление станет единственным способом начать игру заново.