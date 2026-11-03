Владимир Жириновский, фото: ldpr.ru
Интересное

Жириновский описывал 2027 год по дням: ресурсная агония и «наблюдатель с дубинкой»

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Суть предсказания Владимира Жириновского, которое сегодня с новой силой обсуждают в Сети, сводится к предельно конкретной дате. В 2027 году, как считал покойный лидер ЛДПР, может начаться глобальный конфликт, чуть ли не мировая война.

Конечно, это не было актом мистического прозрения. Политик в одном из своих последних интервью в 2021 году рассуждал логически. Он утверждал, что в мире «накопились неразрешимые противоречия», которые невозможно устранить дипломатией.

«Чтобы их разом как-то решить, в ближайшие пять лет созреют условия для силового решения», — объяснял Жириновский.

Ресурсная агония Европы

В основе этого прогноза лежала, как формулировал Жириновский, прежде всего «ресурсная агония» Европы. Он заявлял, что старая Европа состарилась. У неё последний шанс что-то получить и удержаться на плаву.

В его видении эпицентр мирового хаоса должен окончательно сместиться на Ближний Восток. Там удар по Ирану сработает как детонатор. Владимир Вольфович предсказывал, что этот «пожар» заставит всех моментально забыть о прежних конфликтах. Мир столкнётся с тотальным обвалом рынков и волнами беженцев. Они способны парализовать любые государственные институты.

Американское обнуление

Параллельно Жириновский указывал на стратегию «контролируемого хаоса» со стороны США. Он подчёркивал: сегодня «Америка уходит со всех своих позиций», но делает это намеренно болезненно.

Цель Вашингтона к 2027 году — спровоцировать масштабный форс-мажор, чтобы обнулить гигантские долги и принудительно девальвировать остальной мир в пользу собственной экономики.

При этом политик подметил важный психологический парадокс Китая. Обладая колоссальной мощью, Пекин «боится стать гегемоном». И этот вакуум власти в критический момент лишь подстегнёт общую дестабилизацию.

Локальная война

Важно, что Жириновский не рисовал сценарии ядерного апокалипсиса в духе голливудских боевиков.

«Это будет не всемирная ядерная война, а локальная, с применением самого мощного оружия», — описывал политик войну нового типа.

Особое место в его прогнозе занимала «цифровая слепота». Жириновский был уверен, что конфликт начнётся с «выключения рубильника». Первым делом будут уничтожены орбитальные спутники.

«Вы не сможете включить навигатор, вы не будете знать, где находятся ваши войска — вы станете слепыми и глухими. Вот это и есть начало Третьей мировой», — предупреждал Владимир Вольфович.

Этот паралич систем к 2027 году, по его прогнозам, станет главным инструментом хаоса. Люди начнут разрушать свои государства изнутри ещё до первых залпов на земле.

Россия как «наблюдатель с дубинкой»

Россия же в этой шахматной партии, по выкладкам Жириновского, должна занять позицию «наблюдателя с ядерной дубинкой». Сохраняя вооружённый нейтралитет и сберегая ресурсы, страна получит возможность диктовать свои условия выжившим игрокам.

В системе координат Жириновского 2027 год — это не конец истории. А болезненный, но неизбежный демонтаж старого миропорядка. Где силовое обнуление станет единственным способом начать игру заново.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Путин поручил расширить поддержку молодых педагогов и учителей сельских школ
Следующая статья
Жительницу Рязани обвиняют в мошенничестве с чернобыльскими выплатами
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Ученые с помощью пыльцы развенчали популярный миф о Куликовской битве

Комплексные исследования, включая анализ древней пыльцы, подтвердили, что на...
Новости России

Военный рассказал, что стоит за беспрецедентной атакой ВСУ на НПЗ в Ярославле

Для налета на Ярославский нефтеперерабатывающий завод украинские дроноводы применили...
Общество

В Рязани продают одну из самых дешевых квартир в стиле лофт в России

Квартира площадью 23,2 кв. метра в Рязани вошла в тройку самых дешевых предложений в стиле лофт в России.
Культура и события

В Рязани готовят к открытию памятник Пушкину

Бюст великого поэта установили на улице Пушкина. Пока скульптура закрыта плёнкой.
Новости России

Стал известен мотив убийства женщины-водителя в Дагестане

Мотивом убийства женщины-водителя Динары Алхасовой в Дагестане стала ревность...
Темы
Культура и события

Рязанский театр драмы показал «Мёртвые души»

«Мёртвые души» на рязанской сцене: современная подача, условные декорации и мощная галерея характеров. Что увидели зрители?
Интересное

Оптинские старцы оставили важное пророчество: это последний шанс спастись в 2026 году

Грозное предупреждение оптинских старцев: вера, покаяние и спасение. Почему их наставление особенно актуально в 2026 году?
Интересное

Львов – столица, Зеленский – последний. Что предсказывал Жириновский Украине и что уже сбылось

Жириновский описывал будущее Украины на ближайшие годы.
Интересное

Православные праздники ноября и декабря 2026: главные традиции и правила

От Казанской до Рождества: разбираем главные даты церковного календаря конца 2026 года, смысл поста и традиции зимних праздников.
Интересное

Индийский пророк Абигья Ананд предсказал «чёрный ноябрь» и призвал запастись водой и наличкой

«Чёрный ноябрь» от Абигьи Ананда: сбои карт, проблемы с логистикой и засухи. Насколько реальны его прогнозы.
Интересное

Жириновский предсказывал, как Европа «приползёт» к России

Европа ищет контактов с Кремлём, а во Франции не стихают протесты. Жириновский предсказывал всё это.
Общество

Более 50 сосен украсят набережную «Ривер Парка»

Более 50 сосен высадят на набережной ЖК «Ривер Парк» в Рязани. Деревья закуплены, работы начнутся в ближайшее время.
Интересное

Афонские старцы предсказали России сотни лет покоя и «радость через ад»

Аристоклий, Стефан и Паисий в один голос говорили о страшных событиях и грядущем покое. Сегодня мы наблюдаем, как их пророчества сбываются.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье