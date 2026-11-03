Жительницу Рязани обвиняют в мошенничестве с чернобыльскими выплатами

Полицейские выявили, что жительница Рязани незаконно получила 370 тысяч рублей социальных выплат. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Сотрудники пункта полиции, дислоцированного в поселке Ухолово, в ходе проверочных мероприятий выявили длящееся мошенничество при получении социальных пособий, положенных за проживание в зоне, подвергавшейся радиации после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Полицейские установили, что ранее 44-летняя жительница города Рязани попросила своих знакомых, владеющих частным домом в одном из сел Ухоловского округа, которое входит в перечень населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, оформить прописку на нее и ее двоих малолетних детей. Регистрация по сельскому адресу состоялась в 2012 году, на основании чего злоумышленнице была назначена ежемесячная социальная выплата.

Полицейские выяснили, что в селе и доме по месту регистрации женщину никто не видел, она постоянно проживает в Рязани. Таким образом, с ноября 2012 года по октябрь 2026 года она неправомерно получили на себя и детей из Социального фонда России 369 694 рубля.

Следователем МО МВД России «Сараевский» в отношении рязанки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат в крупном размере). Данное деяние наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 6 лет.