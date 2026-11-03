В Татарстане школьница умерла от молниеносной формы инфекции

В Татарстане 194 ребёнка отправили на карантин после смерти школьницы, отдыхавшей в детском лагере в Бугульме. Девочка скончалась от молниеносной формы менингококковой инфекции. Об этом сообщает Mash.

Школьница приехала в лагерь Губина 29 октября. Спустя несколько дней у неё резко ухудшилось самочувствие: температура поднялась до 39,4 градуса, появилась сильная головная боль.

Девочку забрали домой, но затем её состояние потребовало госпитализации. Медики доставили ребёнка в реанимацию Лениногорской центральной районной больницы. Спасти школьницу не удалось.

По предварительным данным, причиной смерти стала молниеносная форма менингококковой инфекции. Предполагаемый диагноз включал менингококцемию и синдром Уотерхауса — Фридериксена.

После произошедшего детей из четвёртого отряда, где отдыхала погибшая, экстренно вакцинировали. 194 ребёнка находятся на карантине.