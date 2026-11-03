Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости свиным гриппом в России 

В России увеличивается распространение вирусов гриппа. Сейчас 5% диагностируемых вирусов приходится на штамм A(H1N1), известный как свиной грипп. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью проекту «Юнашев Live».

По словам руководителя ведомства, в стране наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. При этом растет доля гриппа.

Анна Попова пояснила, что нынешний вариант вируса представляет особую опасность из-за недостаточной защищенности населения. По ее словам, этот вариант гриппа не циркулировал в предыдущие годы и не входил в состав ранее использовавшихся вакцин.

Глава Роспотребнадзора считает, что сейчас подходящее время для вакцинации.

Она призвала россиян не заниматься самостоятельной постановкой диагноза и не подбирать лечение без консультации с врачом.