Почему зимой холодильник может портить продукты: проверьте одну настройку 

Когда на улице холодает, стоит проверить настройки холодильника. Летом регулятор обычно выставляют на один режим, но зимой прежняя установка может оказаться неэффективной. Из-за этого продукты теряют свежесть, а на полках скапливается вода.

Что означают цифры на регуляторе холодильника

Цифры от 1 до 7 обозначают интенсивность охлаждения, а не температуру в градусах. Чем выше значение, тем активнее работает компрессор.

На отметке «1» он включается редко, поэтому температура внутри камеры может достигать 8–10 градусов. При установке «7» компрессор работает почти непрерывно, обеспечивая максимальное охлаждение. В некоторых моделях температура опускается примерно до −6 градусов.

Оптимальный режим зависит от температуры в помещении и особенностей конкретного холодильника.

Почему зимой холодильник может хуже охлаждать

Летом, когда температура на кухне достигает 30 градусов, компрессору приходится работать интенсивнее. Поэтому регулятор нередко устанавливают на «2» или «3».

Зимой ситуация меняется. Если в помещении становится прохладнее, например до 16–18 градусов, холодильнику легче поддерживать нужную температуру. При прежней настройке компрессор включается реже, а охлаждение может оказаться недостаточным.

В результате температура внутри камеры иногда повышается до 7–9 градусов. На стенках и полках появляется конденсат, овощи быстрее портятся, а мясо теряет свежесть.

С наступлением холодов владельцам старых холодильников рекомендуют попробовать установить регулятор на «4» или «5». Такой режим может помочь поддерживать температуру около 4–5 градусов.

После изменения настройки стоит проверить дверной уплотнитель. Если резина затвердела, потрескалась или неплотно прилегает к корпусу, внутрь камеры может попадать теплый воздух. Это увеличивает нагрузку на компрессор.

Также стоит проверить отверстие для слива влаги, которое обычно есть на задней стенке холодильника. Если оно забилось, влага может перестать выходить, в результате в холодильнике появляются лужицы, на стенках остаётся конденсат.

Для прочистки можно приобрести специальный ёршик, он продаётся в интернете. Можно также взять обычный провод, достаточно жёсткий, чтобы им можно было убрать засор. Но, есть опасность повредить агрегат. Поэтому, если не уверены в своих способностях, лучше обратиться к мастеру.

Как настроить современный холодильник

В инверторных холодильниках и моделях с системой No Frost температуру обычно регулирует электронная система. Ручного переключателя с цифрами может не быть, поэтому сезонная корректировка прежде всего актуальна для старых и бюджетных устройств.

Если в холодильнике No Frost появляется вода на стенках или полках, причина может заключаться в неисправности. Простое изменение температуры в таком случае не решит проблему.

Обратить внимание стоит на несколько симптомов:

На задней стенке появляется иней, хотя дверца остается теплой.

На полках скапливается вода, овощи начинают гнить.

Компрессор работает без остановки, а корпус холодильника сильно нагревается.

В обычном режиме компрессор может включаться на 10–20 минут, а затем отдыхать 20–40 минут. Если он постоянно работает и не отключается, стоит проверить настройки и состояние техники.

После изменения режима рекомендуется наблюдать за холодильником в течение недели. Если температура остается высокой, вода продолжает появляться или компрессор не выключается, возможна неисправность термостата либо датчика.

В таком случае лучше обратиться к мастеру.

Холодильники с системой No Frost тоже требуют обслуживания. Их рекомендуется размораживать хотя бы раз в полгода, даже зимой.