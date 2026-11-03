Фото Правительства Рязанской области
Власть и политика

Павел Малков представил нового министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области

Олеся Чугунова
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Губернатор Павел Малков представил членам Правительства Рязанской области нового руководителя министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. Им стал Станислав Викторович Хазанович.

По словам главы региона, в этих отраслях предстоит решить немало важных задач — их подробно обсудили на предварительной рабочей встрече.

 «Рассчитываю, что новый министр применит все свои знания, навыки для решения всех необходимых вопросов. Станислав Викторович в других регионах руководил ресурсоснабжающими организациями, был заместителем главы крупного муниципалитета. Он хорошо знает сферу ЖКХ, соответственно и опыт есть, и задачи понятны, – отметил Павел Малков. – Модернизация коммунальной инфраструктуры, электроснабжение в городе, благоустройство муниципалитетов, капитальный ремонт жилых домов – все это надо держать в фокусе».

Губернатор обратил внимание на то, что добросовестные подрядчики есть не везде.

«Это усложняет работу. Здесь должна вестись максимально жесткая претензионная работа. При этом все задачи должны выполняться несмотря ни на что», – заключил он.

Павел Малков также поблагодарил за работу предыдущего руководителя министерства ТЭК и ЖКХ области Артема Уворвихвоста, который возглавлял ведомство три года.

«Все прекрасно понимаем, что в отрасли огромное количество проблем, которые копились десятилетиями. Сейчас системно двигаемся по их решению. Работа эта будет обязательно продолжаться», – сказал губернатор.

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