В Рязани новые деревья на улице Есенина обнесли защитными конструкциями

На улице Есенина высадили молодые деревья и сразу же установили вокруг них специальные защитные ограждения. Как сообщили в администрации Рязани, эта мера продумана и выполняет сразу несколько важных функций.

Прежде всего, ограждение защищает корневую систему и ствол. Когда люди ходят вплотную к дереву, почва уплотняется, из-за чего нарушается газо- и водообмен: корням становится труднее дышать и получать влагу. В результате дерево растёт хуже, чаще болеет и быстрее стареет. Ограждение препятствует уплотнению почвы. Кроме того, оно уберегает ствол от случайных повреждений — его могут задеть коляски, велосипеды, газонокосилки или снегоуборочная техника. Именно такие удары нередко губят молодые саженцы.

Вторая задача ограждения — организация пространства и упрощение ухода. Оно чётко обозначает границы приствольного круга, благодаря чему дерево удобнее поливать и подкармливать, не рискуя случайно поставить что-то на корни. Также конструкция сдерживает разрастание сорняков, а если в приствольном круге используется мульча — не даёт ей рассыпаться по участку.

Помимо этого, ограждение выполняет антивандальную функцию: оно служит барьером, защищающим ценные и особенно уязвимые деревья от порчи.

Наконец, конструкция является и элементом ландшафтного дизайна. Она придаёт пространству вокруг дерева структурированность, подчёркивает растение и делает территорию более ухоженной.