В Касимовском округе возбудили дело против отца, передавшего сыну мотоцикл

Касимовская межрайонная прокуратура добилась возбуждения уголовного дела против мужчины, который передал несовершеннолетнему сыну мотоцикл. Подросток попал на нем в ДТП и получил травмы.

Как установила прокурорская проверка, в сентябре 2025 года мужчина, зная, что его сын не имеет водительского удостоверения и навыков управления мотоциклом, предоставил подростку транспортное средство с объемом двигателя 49 куб. см.

Во время поездки по дороге общего пользования несовершеннолетний столкнулся с автомобилем. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Прокуратура пришла к выводу, что передача мотоцикла подростку создала угрозу его жизни и здоровью.

Материалы проверки направили в следственный орган. По итогам их рассмотрения возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ — вовлечение ребенка в совершение действий, представляющих опасность для его жизни.