Станислав Хазанович, фото с сайта правительства Рязанской области
Власть и политика

Что известно о новом министре ТЭК и ЖКХ Рязанской области Станиславе Хазановиче

Алексей Самохин
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Сегодня губернатор Павел Малков представил членам правительства Рязанской области нового министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. На эту должность назначен Станислав Викторович Хазанович.

«Станислав Викторович в других регионах руководил ресурсоснабжающими организациями, был заместителем главы крупного муниципалитета», — рассказал губернатор Павел Малков. 

Мы собрали более подробную информацию о Хазановиче. По данным СМИ, он родился 26 октября 1969 года. Имеет два высших образования — педагогическое и юридическое.

Работал в Управлении Госнаркоконтроля по Республике Карелия, затем был арбитражным управляющим. С марта 2019 по август 2021 года руководил МУП «КарелКомунЭнерго», предприятием, отвечавшим за теплоснабжение значительной части Карелии.

В ноябре 2021 года стал руководителем Госкомитета Карелии по ценам и тарифам, а официально назначен председателем с 28 октября 2022 года указом главы республики. Как председатель Госкомитета по ценам и тарифам Хазанович отвечал за региональное тарифное регулирование — в частности, за утверждение тарифов и нормативов в сфере ЖКХ и коммунальных услуг. 

14 марта 2025 года указом главы Карелии Хазанович был освобождён от должности председателя комитета и уволен с государственной гражданской службы по инициативе самого служащего. Он публично объяснял уход тем, что получил предложение о работе в центральном регионе России с перспективами карьерного роста.

19–20 марта 2025 года появились сообщения о его назначении заместителем главы городского округа Химки, курирующим вопросы жилищно-коммунального хозяйства. В Химках Станислав Хазанович порядка трех месяцев курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства. В июне 2025 года стало известно о его уходе с должности. 

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