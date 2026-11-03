Военный рассказал, что стоит за беспрецедентной атакой ВСУ на НПЗ в Ярославле

Для налета на Ярославский нефтеперерабатывающий завод украинские дроноводы применили тактику «волчьей стаи», предположил в беседе с «АиФ» военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой.

Ночью Ярославль подвергся крупнейшей, по опубликованным данным, атаке беспилотников. Губернатор Михаил Евраев сообщил о 124 БПЛА, атаковавших НПЗ. Повреждена инфраструктура предприятия, возникло возгорание. Двое работников получили осколочные ранения и были доставлены в больницу. В результате падения обломков пострадали жилые здания и машины.

«ВСУ используют тактику «волчьей стаи», запуская большое количество дронов на разных высотах. Все это делается для того, чтобы хотя бы единицы прорвались через барьеры и достигли цели», — пояснил Липовой.

По его мнению, противник запустил дроны для атаки на Ярославль в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях. Генерал добавил, что, что украинская армия использует БПЛА дальностью около двух тысяч километров.

Всего, по данным Минобороны, силы ПВО минувшей ночью уничтожили 856 беспилотников ВСУ.