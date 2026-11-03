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Происшествия

В Рязанской области устанавливают личность погибшей на железной дороге женщины

Алексей Самохин
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Рязанская транспортная полиция ищет родственников и знакомых женщины, погибшей возле железнодорожной станции Зеленево. Ее личность пока не установлена.

Как сообщили в Рязанском линейном отделе МВД России на транспорте, 2 ноября 2026 года в 09:25 в дежурную часть поступила информация об обнаружении женщины без признаков жизни. Она находилась примерно в 500 метрах от станции Зеленево в направлении станции Лесок. 

Погибшей от 45 до 60 лет. Славянской внешности, среднего роста, крепкого телосложения. Волосы прямые, темно-русые с проседью.

В момент обнаружения женщина была одета в бежевые брюки, серый кардиган, желтую футболку и черные ботинки. Документов, удостоверяющих личность, при ней не нашли.

Транспортная полиция просит жителей Рязанской области, которые узнали женщину по описанию или располагают информацией о ней, связаться с дежурной частью.

Сообщить сведения можно по телефонам 8 (4912) 37-32-50 и 8 (4912) 39-30-38. Линии работают круглосуточно.

Конфиденциальность гарантируется. В ведомстве просят передавать только достоверную информацию.

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