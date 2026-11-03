Скорая помощь
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay
Новости России

SHOT: в лагере в Бугульме, где девочка умерла от менингита, избивали детей

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В детском лагере Губина в Бугульме, где девочка умерла, предположительно, от молниеносной формы менингококковой инфекции, избивали детей, а вожатые закрывали на это глаза, пишет SHOT со ссылкой на родителей отдыхавших там ребят.

Собеседники издания рассказали, что в этом учреждении поднимали руку на мальчиков. Один из них выдержал на такой смене лишь восемь дней, после чего его забрали домой.

«Вожатые в ответ на такие меры угрожали тем, что их ребенок попадет в «черный список», — приводятся слова взрослых.

Другие родители жаловались на отсутствие компетенций у вожатых. По их словам, они почти не занимались детьми, а с некоторыми говорили на повышенных тонах. Кроме того, некоторые собеседники SHOT заявили о плохом состоянии инфраструктуры на территории лагеря, а именно корпусов и двора.

Как ранее писал Mash, 12-летняя школьница приехала туда 29 октября. Спустя несколько дней у нее температура поднялась до 39,4, появилась сильная головная боль. Девочку забрали домой, но вскоре ей потребовалась госпитализация. Ее доставили в реанимацию Лениногорской центральной районной больницы. Спасти школьницу не удалось.

По предварительным данным, причиной смерти стала молниеносная форма менингококковой инфекции. Предполагаемый диагноз включал менингококцемию и синдром Уотерхауса — Фридериксена.

Сообщалось, что после произошедшего детей из четвертого отряда, где отдыхала погибшая, экстренно вакцинировали. 194 ребенка находятся на карантине. Прокуратура Татарстана заявила, что начала проверку.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязанской области устанавливают личность погибшей на железной дороге женщины
Следующая статья
В Касимовском округе возбудили дело против отца, передавшего сыну мотоцикл
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Ученые с помощью пыльцы развенчали популярный миф о Куликовской битве

Комплексные исследования, включая анализ древней пыльцы, подтвердили, что на...
Новости России

Военный рассказал, что стоит за беспрецедентной атакой ВСУ на НПЗ в Ярославле

Для налета на Ярославский нефтеперерабатывающий завод украинские дроноводы применили...
Общество

В Рязани продают одну из самых дешевых квартир в стиле лофт в России

Квартира площадью 23,2 кв. метра в Рязани вошла в тройку самых дешевых предложений в стиле лофт в России.
Культура и события

В Рязани готовят к открытию памятник Пушкину

Бюст великого поэта установили на улице Пушкина. Пока скульптура закрыта плёнкой.
Новости России

Стал известен мотив убийства женщины-водителя в Дагестане

Мотивом убийства женщины-водителя Динары Алхасовой в Дагестане стала ревность...
Темы
Новости России

Военный рассказал, что стоит за беспрецедентной атакой ВСУ на НПЗ в Ярославле

Для налета на Ярославский нефтеперерабатывающий завод украинские дроноводы применили...
Новости России

Стал известен мотив убийства женщины-водителя в Дагестане

Мотивом убийства женщины-водителя Динары Алхасовой в Дагестане стала ревность...
Политика

Коц с иронией оценил русскую речь Буданова* в разгар бунта под Киевом

Военкор Александр Коц с иронией прокомментировал русскую речь участников...
Политика

Стратегический мост в Затоке атаковали почти 20 бомб и ракет за полчаса

Российские военные минувшей ночью атаковали стратегически важный мост в...
Новости России

Медсестра рассказала, в каком состоянии Соседов попал в больницу

Музыкальный критик Сергей Соседов попал в клинику после падения...
Новости России

Знакомая раскрыла детали смерти популярного ведущего из Перми

Смерть пермского ведущего праздников Николая Малкова может носить криминальный...
Новости России

В архангельском морге в ночь на Хэллоуин «ожил» мужчина

В Архангельской области 61-летнего мужчину доставили в морг как умершего,...
Новости России

Военный эксперт рассказал о новом плане завершения СВО

После успешно проведенной гуманитарной операции в Алешках подобные проекты...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье