SHOT: в лагере в Бугульме, где девочка умерла от менингита, избивали детей

В детском лагере Губина в Бугульме, где девочка умерла, предположительно, от молниеносной формы менингококковой инфекции, избивали детей, а вожатые закрывали на это глаза, пишет SHOT со ссылкой на родителей отдыхавших там ребят.

Собеседники издания рассказали, что в этом учреждении поднимали руку на мальчиков. Один из них выдержал на такой смене лишь восемь дней, после чего его забрали домой.

«Вожатые в ответ на такие меры угрожали тем, что их ребенок попадет в «черный список», — приводятся слова взрослых.

Другие родители жаловались на отсутствие компетенций у вожатых. По их словам, они почти не занимались детьми, а с некоторыми говорили на повышенных тонах. Кроме того, некоторые собеседники SHOT заявили о плохом состоянии инфраструктуры на территории лагеря, а именно корпусов и двора.

Как ранее писал Mash, 12-летняя школьница приехала туда 29 октября. Спустя несколько дней у нее температура поднялась до 39,4, появилась сильная головная боль. Девочку забрали домой, но вскоре ей потребовалась госпитализация. Ее доставили в реанимацию Лениногорской центральной районной больницы. Спасти школьницу не удалось.

По предварительным данным, причиной смерти стала молниеносная форма менингококковой инфекции. Предполагаемый диагноз включал менингококцемию и синдром Уотерхауса — Фридериксена.

Сообщалось, что после произошедшего детей из четвертого отряда, где отдыхала погибшая, экстренно вакцинировали. 194 ребенка находятся на карантине. Прокуратура Татарстана заявила, что начала проверку.