Фото Рязанской городской Думы
Общество

Первокурсники РГРТУ стали участниками круглого стола «Смыслы настоящего»

Олеся Чугунова
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2 ноября по инициативе Молодежного парламента при Рязанской городской Думе состоялся круглый стол «Смыслы настоящего». Участниками встречи стали первокурсники Рязанского радиотехнического университета, обучающиеся по программе «Государственное и муниципальное управление». Мероприятие было приурочено к предстоящему Дню народного единства.

С приветственным словом к собравшимся обратились глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и депутат Максим Стрельцов.

«Вы выбрали сложное, но востребованное направление. Наш город нуждается в молодых энергичных специалистах с активной жизненной и гражданской позицией», – отметила Татьяна Панфилова.

Старший методист Центра мониторинга и сопровождения образования Ольга Филоненко рассказала студентам о событиях Смутного времени и формировании народного ополчения. В ходе круглого стола участники обсудили, какое значение для современной молодёжи имеет единство общества.

Также для студентов была организована экскурсия по Рязанской городской Думе. Цель проекта Молодежного парламента «Смыслы настоящего» – наладить диалог между разными поколениями на тему истории, общества и ценностей.

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