Дмитрий Песков, кадр из видео: kremlin.ru
Политика

Песков высказался об ударах дронов ВСУ по российским НПЗ

Алексей Самохин
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Украинские беспилотники продолжают атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 3 ноября, отвечая на вопрос об ударе по Ярославскому НПЗ.

По его словам, российские власти принимают меры, чтобы свести к минимуму последствия ударов. Песков подчеркнул, что эффективность защиты энергетических объектов значительно выросла. При этом полностью исключить вероятность новых атак пока невозможно. 

«Полностью застраховаться, к сожалению, не представляется возможным», — отметил представитель Кремля.

Песков сообщил, что российские военные продолжают масштабные удары по инфраструктуре Украины. По его словам, для этого задействуют весь имеющийся потенциал. Представитель Кремля объяснил эти действия необходимостью лишить Киев возможности продолжать атаки на российскую территорию.

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