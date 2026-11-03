Улетают листья и краски, но не премьеры: Wink представляет главные новинки ноября

В последний месяц осени начинает подмораживать и на смену летящим листьям уже готовятся снежинки. Но по-прежнему тепло у экранов с онлайн-кинотеатром Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), который подготовил для ноября яркие краски новых проектов.

Главной оригинальной премьерой ноября будет криминальная драма «Тяжелый люкс» (18+), первая серия которой появится в Wink 13 ноября. В главных ролях снялись Паулина Андреева, Иван Янковский и Юрий Чурсин, также в проекте заняты Антон Васильев, Яна Поплавская, Олеся Судзиловская, Кристина Бабушкина, Ольга Тумайкина, Ян Гэ и разнообразные предметы не только фейковой роскоши, включая сумку из кожи крокодила-альбиноса стоимостью три миллиона рублей. В проекте сочетаются напряженный криминальный сюжет, черный юмор и драма. Это история о том, как попытка любой ценой сохранить красивую жизнь приводит героев в мир, где фальшивыми оказываются не только сумки, но и семья, дружба, отношения.

В центре сюжета нового комедийного сериала «Почти семейное шоу» (16+) — реалити на популярном телеканале с солидным денежным призом. В попытке спасти брак Паша втягивает Свету в телепроект, в котором могут участвовать только семьи с детьми. Так как детей у Рябиновых нет, они выдают за них Пашиного младшего брата и дочь Светиной подруги. За победу борются восемь пар разных народов и регионов страны, и всем им приходится искать ответ на сложнейший вопрос: как не потерять себя и свои отношения, когда за тобой круглосуточно наблюдают камеры, а у циничных продюсеров коварные планы? В сериале снялись Илья Малаков, Екатерина Шумакова, Эльдар Калимулин, Ренат Мухамбаев, Азамат Нигманов и другие. Тимур Родригез и Катя Кабак предстанут в утрированных, собирательных образах телеведущих.

Семейные проблемы в центре внимания еще одного сериала — «Многое получается» (16+). Это молодежное драмеди о первой любви, неожиданных поворотах судьбы и взрослении, к которым невозможно подготовиться. Герои попадают в нелепые ситуации, сталкиваются с абсурдными персонажами, совершают импульсивные поступки и постепенно учатся брать ответственность не только за себя. Двадцатилетние Даша и Кир из небольшого города Алешина уже готовы перебраться в Москву, но неожиданная беременность полностью меняет их планы. Теперь героям предстоит разобраться не только с будущим ребенком, но и с собственными мечтами и отношениями. В главных ролях — молодые актеры-дебютанты Вероника Лопатина и Александр Корелин. Также в сериале снимались Карина Разумовская, Аскар Ильясов, Иван Березовский, Ирина Тури и другие.

Как всегда на Wink можно посмотреть свежие сезоны популярных телесериалов разных жанров. Поклонники сериала «Наш спецназ», который выходит на «Пятом канале» увидят специальные серии « Наш спецназ. Красноярск» (18+) и «Наш спецназ. Мурманск» (18+). Бойцы петербургского СОБРа из группы «Трефы» снова берутся за расследование сложных и опасных дел. В главных ролях Сергей Горобченко, Никита Чеканов, Матвей Жизневский, Никита Василевский, Андрей Папанин.

Сериал СТС «Понаехавшие» (16+) расскажет о разных героях, которые приехали в Москву каждый со своей целью и вместе оказываются в одной квартире, которую снимает Егор. Саша мечтает победить в конкурсе дизайнеров, Анечка хочет найти жениха, Даша учится в вузе, в добавок сюда же вламывается «бывший» — Антон. Друзья по обстоятельствам вынуждены жить вместе, вести войну за спальные места, ссориться и мириться, и все это втайне от эксцентричной хозяйки квартиры. В сериале снимались Вадим Соснин, Анастасия Уколова, Полина Гухман, Филипп Ершов, Алана Чочиева, Эюб Фараджев, Ангелина Загребина, Александр Югов, Мария Маркова и другие.

Комедийный хит ТНТ возвращается с новым сезоном — в «Нейровасе 2» (16+) Владимир Епифанцев в роли майора и Дарья Блохина в роли нейросети в его голове продолжают раскрывать преступления. Однако после обновления привычная напарница получает характер трудного подростка. Она капризничает, спорит и бурно выражает эмоции — договориться с ней становится сложнее, чем с подозреваемыми. Дома Васю тоже ждут перемены: они с Аленой готовятся к рождению ребенка, а приехавшая теща устанавливает свои порядки. В других ролях Анастасия Панина, Михаил Тарабукин, Светлана Камынина, Юлия Ильина и Роберт Захарян.

Всю семью соберет у экранов сказочное фэнтези «Как Иван в сказку попал» (6+), которое уже доступно для просмотра в Wink. Главный герой в исполнении Мирона Проворова мальчик современный и продвинутый, который не верит во всякие русские сказки. Но однажды он случайно оказывается в колдовском сундуке и попадает в мир отечественных сказок. Его и зрителей ждет встреча с волшебными персонажами — Матушкой-Печкой, которую сыграла Мария Аронова, Яблонькой в исполнении Ирины Горбачевой, Змеем Горынычем, в которого перевоплотились Денис Дорохов и Никита Кологривый, а также другими сказочными жителями. Теперь, чтобы вернуться домой, герою нужно приложить максимум волшебных усилий.

Соседки Женя и Соня пускаются в бега на машине, решив, что совершили страшное преступление. В поездку они отправляются без денег и плана. Но чем дальше они уезжают, тем лучше понимают, что от своей жизни они сбежали бы и при других обстоятельствах. Ведь в школе над Женей вовсю издеваются одноклассники, а ее мать больше заинтересована в собственной личной жизни. Соне же исполнилось 23 года, но семья стремится ее контролировать, будто она еще совсем девочка. Главные роли в драмеди «Без оглядки» (18+) исполнили Анна Пересильд и Дарья Алыпова.

О героизме и борьбе с несправедливостью в 1930-е годы рассказывает остросюжетный вестерн «До последнего грамма» (18+) — с Итаном Хоуком и Расселом Кроу в главных ролях. В разгар Великой депрессии одинокий отец Сэмюэл Мерфи и его маленькая дочь Пенни оказываются на улице. В попытках найти крышу над головой Мерфи случайно вступает в конфликт с полицейским и теперь должен год провести в трудовом лагере. Несколько месяцев выполняя бесчеловечные задания надзирателя Клэнси, Мерфи понимает, что не успевает выйти на свободу до того, как Пенни попытаются удочерить. В то же время Клэнси, оценив способности Сэмюэла, предлагает ему принять участие в краже золота за досрочное освобождение. Боевик будет доступен в онлайн-кинотеатре Wink c 5 ноября.

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