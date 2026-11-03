ЦППК совместно со студентами Рязанского филиала ПГУПС провели волонтерскую акцию для пожилых людей 

Сотрудники ЦППК совместно со студентами колледжа-партнера — Рязанского филиала ПГУПС — и представителями благотворительного фонда «Старость в радость» поддержали пожилых людей из Скопинского дома-интерната. Подопечным социального учреждения подарили сувениры, внимание и праздничное настроение.

Совместными усилиями получилось создать для пожилых людей атмосферу праздника. С выступлениями, подарками, угощениями и чаепитиями. Также волонтеры провели творческие мастер-классы по изготовлению елочных игрушек. Но самое главное – это, конечно же, общение. У пожилых людей было много вопросов: из какого города приехали гости, где учатся или работают, какая специальность, есть ли семья?

Подобную акцию ЦППК и студенты колледжа провели впервые. К ней присоединились сотрудники разных подразделений компании от линейных специалистов и машинистов до офисных работников и руководителей. Профсоюзный актив компании также поддержал инициативу и участвовал в организации акции. Многие приняли личное участие в поездках, кто-то передал сладости, предметы гигиены, бытовую химию и другие необходимые вещи.

С Рязанским филиалом железнодорожного учебного заведения ПГУПС компания сотрудничает с 2023 года, а в 2026-м ЦППК установила здесь высокотехнологичную учебно-практическую лабораторию. В филиале оперативно откликнулись на приглашение и направили студентов для проведения концертных номеров.

В перспективе компания планирует расширить направления помощи: поддерживать не только пожилых людей, но и детей, а также приюты для животных.