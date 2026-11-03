Фото Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков поддержал проведение в Рязанской области международных военно-спортивных соревнований

Олеся Чугунова
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В региональном Правительстве состоялась рабочая встреча Губернатора Павла Малкова и депутата Государственной Думы России от Рязанской области, советника заместителя Председателя Правления ПАО «Сбербанк» Лианы Пепеляевой.

В ходе встречи обсуждались вопросы, которые Лиана Пепеляева в рамках региональной парламентской недели планирует поднять на встречах с жителями, ветеранами спецоперации и на приеме граждан в общественной приемной «Единой России». Затрагивались темы реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ, строительства объектов по Народной программе, мероприятий ко Дню народного единства, а также возможностей для воплощения депутатских инициатив. Отдельное внимание уделили адаптивному спорту. В октябре была открыта школа для ветеранов СВО. Следующий шаг – соревнования по армрестлингу, которые планируется провести в первом квартале 2027 года с приглашением участников из Пскова и других регионов.

Парламентарий Лиана Пепеляева предложила провести в Рязанской области в следующем году международные военно-спортивные патриотические соревнования по аналогии с финалом популярной игры Зарница 2.0. Предполагается, что в состязаниях примут участие профессиональные команды из России и зарубежных стран: представители военно-патриотических и страйкбольных клубов, силовых ведомств, ветераны СВО. Кроме того, запланирована масштабная военно-тактическая игра с числом участников порядка 1000 человек.

«Эту инициативу поддержало Министерство спорта РФ. Соревнования планируется включить в график спортивных мероприятий на следующий год. В организаторах также Федерация страйкбола России, оргкомитет военно-тактических игр «Стратег», Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Гранит», – сказала Лиана Пепеляева.

Губернатор Павел Малков поддержал инициативу и отметил:

«Обязательно поможем провести эти соревнования. Соответствующие поручения будут даны. На данном этапе нужно проработать вопросы подготовки площадок для соревнований и их оснащение, – отметил Павел Малков. – Военно-спортивная подготовка, патриотическое воспитание молодежи – это всё очень важно сегодня».

После встречи прошло рабочее совещание, посвященное деталям организации в Рязанской области международных военно-спортивных патриотических соревнований. В нем приняли участие Губернатор Павел Малков, депутат Госдумы РФ Лиана Пепеляева, министр физической культуры и спорта региона Владимир Антманис, председатель АНО «Оргкомитет военно-тактических игр «Стратег» Дмитрий Лаврентьев, директор АНО «Оргкомитет военно-тактических игр «Стратег» Сергей Вихров, управляющий директор правового департамента ПАО «Сбербанк» Александр Федоров.

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