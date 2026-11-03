Мединский возглавит российскую делегацию на переговорах по Украине в Абу-Даби

Российскую делегацию на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Мединский остается главным переговорщиком от российской стороны. Песков напомнил, что соответствующее решение ранее озвучил Владимир Путин.

Российские представители прибудут в Абу-Даби 10–11 ноября. Там запланированы трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию.

При этом конкретного плана встречи Путина с участниками делегации перед их отъездом пока нет. Песков пояснил, что точные договоренности на этот счет еще не определены.

Он добавил, что практически все представители российской делегации регулярно докладывают президенту о текущих вопросах и получают от него необходимые инструкции.