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Политика

Мединский возглавит российскую делегацию на переговорах по Украине в Абу-Даби

Алексей Самохин
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Российскую делегацию на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Мединский остается главным переговорщиком от российской стороны. Песков напомнил, что соответствующее решение ранее озвучил Владимир Путин.

Российские представители прибудут в Абу-Даби 10–11 ноября. Там запланированы трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию.

При этом конкретного плана встречи Путина с участниками делегации перед их отъездом пока нет. Песков пояснил, что точные договоренности на этот счет еще не определены.

Он добавил, что практически все представители российской делегации регулярно докладывают президенту о текущих вопросах и получают от него необходимые инструкции.

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