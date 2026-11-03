В Рязанской области 4 ноября ожидаются мокрый снег и гололедица

В Рязанской области в среду, 4 ноября, прогнозируют облачную погоду с небольшими осадками. Ночью возможен мокрый снег, днём — морось. Об этом сообщает сайт регионального ГУ МЧС России.
Ночью и утром местами образуется гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать осторожность.
Северо-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 3–8 м/с, днём усилится до 6–11 м/с.
Температура воздуха по области составит ночью от −2 до +3 градусов, днём — от 0 до +5 градусов.
Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений синоптики не прогнозируют.