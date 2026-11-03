Пьяного водителя без прав задержали в Кораблино

2 ноября в Кораблино сотрудники Госавтоинспекции задержали 29-летнего водителя, который управлял автомобилем ВАЗ-21093 в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

Во время патрулирования инспекторы остановили автомобиль и заметили у водителя признаки опьянения. Проверка по информационным базам показала, что мужчина никогда не получал водительское удостоверение.

Освидетельствование подтвердило подозрения сотрудников полиции. В выдыхаемом воздухе обнаружили 1,396 мг алкоголя на литр.

В отношении нарушителя составили административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит от 10 до 15 суток административного ареста. Если арест к нему применить нельзя, суд может назначить штраф в размере 45 тысяч рублей.

Автомобиль отправили на специализированную стоянку.