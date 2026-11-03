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Спорт

Рязанские гребцы получат новый инвентарь и спортивную базу к 2027 году

Анастасия Мериакри
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На заседании правительства Рязанской области 3 ноября министр физической культуры и спорта Владимир Антманис отчитался о масштабном обновлении материально-технической базы рязанского спорта. Особый акцент в докладе был сделан на поддержке гребцов, чьи выдающиеся успехи на международной арене требуют создания соответствующей инфраструктуры.

Поводом для усиления внимания к этому виду спорта стала недавняя встреча главы региона Павла Малкова с ведущими спортсменами Захаром Петровым, Матвеем Арсеновым и их наставником Владимиром Клиновым. Выслушав просьбы атлетов, губернатор дал прямое поручение обновить парк плавсредств.

Как доложил министр, задача уже выполнена: в школу «Олимпиец» переданы четыре новые байдарки-одиночки и четыре каноэ-одиночки. Закупка лодок — это лишь первый этап большой работы. В планах на 2027 год значится приобретение четырех спортивных дорожек протяженностью не менее километра каждая, а также стартовых створов, о необходимости которых неоднократно просили сами спортсмены.

Параллельно прорабатывается вопрос создания в Рязани полноценной тренировочной базы для гребцов. Сейчас специалисты определяют оптимальную локацию и источники финансирования проекта. Глава региона также призвал представителей социально ответственного бизнеса подключиться к реализации этих важных для области инициатив.

Инвестиции в спорт не ограничиваются греблей. В текущем году спортивная школа «Капитан» получила новый комфортабельный автобус для безопасной перевозки юных спортсменов на соревнования. Кроме того, был обновлен инвентарь и оборудование для секций стрельбы из лука, художественной гимнастики, бильярдного спорта и борьбы.

В этом году в Рязанской области три спортсмена стали чемпионами мира в олимпийских видах спорта: Михаилом Поддевалиным (стрельба из лука), Ангелиной Мельник (художественная гимнастика) и Захаром Петровым (гребля на байдарках и каноэ).

«Продолжаем развивать спорт в регионе. Серьезное внимание уделяем каждому направлению. Рязанские гребцы Захар Петров, Матвей Арсенов в этом сезоне порадовали: успешно выступили на Чемпионате Мира, показали отличные результаты на Кубке Мира, Чемпионате Европы и других соревнованиях. Завоевали все, что только можно. Спортсменам нужна максимальная поддержка, им надо готовиться к Олимпиаде. На контроле вопрос обеспечения гребцов всем необходимым и вопрос создания тренировочной базы для молодежи и начинающих спортсменов в Рязани», — подчеркнул Павел Малков.

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