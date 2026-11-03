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Происшествия

В Скопине грабители пытали мужчину раскаленным утюгом ради 80 тысяч рублей

Анастасия Мериакри
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Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» раскрыли жестокое преступление, связанное с нападением на 42-летнего жителя города. Злоумышленники, используя физическое насилие и электрический прибор, пытались выманить у мужчины доступ к его банковским счетам.

Преступление произошло в квартире потерпевшего. Преступники проникли в квартиру под предлогом, который впоследствии оказался ложным, и внезапно напали на хозяина. Несколько ударов позволили им обездвижить мужчину и усадить его на стул. Чтобы сломить волю жертвы и узнать пароль от личного кабинета в мобильном банке, злоумышленники начали прижимать к его телу включенный электрический утюг.

Пострадавший, не выдержав мучительной боли и получив серьезные ожоги, был вынужден сообщить код доступа. Воспользовавшись смартфоном жертвы, нападавшие перевели все находившиеся на его счете 81 тысячу рублей на свои счета. Полученные деньги они разделили пополам, но не успели потратить их полностью.

Потерпевший сразу же обратился в полицию и предоставил оперативникам описание внешности нападавших. Сотрудники полиции начали опрос жителей города. Вскоре были установлены личности подозреваемых — ими оказались двое 35-летних жителей Скопина, которые ранее уже имели проблемы с законом. Один из них был осужден за кражу, а другой — за причинение тяжкого вреда здоровью и грубое нарушение ПДД, в результате которого пострадал другой человек.

Следствие установило, что инициатором нападения стал мужчина, ранее судимый за кражу. Он узнал от знакомых, что его будущая жертва имеет стабильную работу и, вероятно, накопления. Решив воспользоваться этой информацией, он привлек к своему плану своего приятеля.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 162 (часть 3) Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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