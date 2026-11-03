В Рязани до конца ноября установят шесть новых остановочных павильонов вместо снесенных

Глава администрации Рязани Борис Ясинский сообщил о планах по восстановлению инфраструктуры общественного транспорта в городе. На заседании регионального правительства 3 ноября он заявил, что монтаж шести новых остановочных комплексов будет завершен до конца текущего месяца.

Поводом для активного обсуждения темы стала жалоба одной из горожанок в социальных сетях на отсутствие остановки в Молодежном городке на улице Зубковой. Как пояснил Борис Ясинский, ранее в городе были демонтированы шесть остановок, которые представляли собой единые конструкции вместе с торговыми палатками. Такое совмещение признано нецелесообразным, поэтому киоски были убраны, а места под посадки пассажиров временно остались пустыми.

Городские службы уже подготовили площадки и восстановили дорожное полотно под будущие остановки. Изготовление новых остановочных павильонов доверено Управлению федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Рязанской области.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил провести комплексную проверку состояния всех остановочных пунктов в городе и максимально ускорить работы по монтажу новых павильонов.