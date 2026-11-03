В Рязани запустят новый автобусный маршрут до Солотчи

В Рязани появится новый автобусный маршрут № 22А, который свяжет Театральную площадь с площадью Монастырская. Об этом сообщила администрация города.
Автобусы будут следовать через санаторий «Сосновый бор». Промежуточные остановки нового маршрута: Театральная пл., Городская больница № 4, ул. Грибоедова (в обратном направлении — ул. Есенина, д. 4), ТЦ «Круиз» (в прямом направлении), Шумашь (поворот), Варские (поворот), Агро-Пустынь (поворот), Сосновый бор, Турбаза, с. Давыдово, Монастырская пл.
Конечная остановка действующего маршрута № 22 до посёлка Солотча осталась прежней — «Санаторий Старица». Перечень его остановок: Театральная пл., Городская больница № 4, ул. Грибоедова (в обратном направлении — ул. Есенина, д. 4), ТЦ «Круиз» (в прямом направлении), Шумашь (поворот), Варские (поворот), Агро-Пустынь (поворот), Турбаза, с. Давыдово, Площадь (пос. Солотча), Дом-музей И.П. Пожалостина, Школа (пос. Солотча), Санаторий «Старица».