В Рязанской области стартовал «Большой этнографический диктант»

В Рязанской области проходит ежегодная Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», приуроченная ко Дню народного единства. Об этом сообщает региональное министерство территориальной политики.

Масштабное мероприятие организовано в рамках Года единства народов России и проводится с 3 по 12 ноября при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Министерства культуры РФ, Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН и Россотрудничества. В текущем году решением ФАДН акция проходит исключительно в очном формате.

В Рязани главными площадками диктанта стали библиотека им. Горького и РГУ им. Есенина. В муниципальных округах региона для участников подготовлено более 50 точек проведения, большинство из которых организовано на базе учреждений культуры и образования.

В библиотеке им. Горького в рамках акции выступили областные хореографические коллективы с русскими народными танцами. Свои знания проверили ветераны СВО, сотрудники региональных министерств, Федеральной службы судебных приставов, Росгвардии, представители Общественной палаты региона, общественных организаций, краеведческого сообщества и студенты.

В РГУ им. С.А. Есенина этнографический тест написали студенты разных курсов, а также представители регионального отделения Комитета семей воинов Отечества, областного отделения афганской организации «Бахтар» и духовенства.

В этом году диктант включает 30 общефедеральных вопросов, для участников младше 16 лет — 20 вопросов. На выполнение теста отводится 45 минут, максимальная сумма баллов составляет 100. Часть вопросов в видеоформате подготовили участники СВО.

Еще одна очная площадка акции в Рязани откроется 6 ноября в Доме общественных организаций. Начало — в 12:00.