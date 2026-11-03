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Общество

Big Data T2 показала рост интереса подростков к животным из приютов

Олеся Чугунова
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T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал интерес к домашним животным из приютов. Вырос спрос поколения Альфа – доля пользователей выросла в 2,5 раза, увеличилась активность и у категории старше 64 лет – в полтора раза. Представители других возрастных категорий перестали заниматься такого рода благотворительностью – по сравнению с 2025 годом активность снизилась вдвое.

Аналитики big data T2 изучили сайты российских приютов – интересоваться «усыновлением» таких питомцев стали меньше. Спад наблюдается практически во всех возрастных категориях: среди молодежи 18-24 лет – на 32%, в категории 25-34 – на 40%, в числе людей среднего возраста 35-44 лет – на 34%, в категории 45-54 лет – на 24% и на 14% у людей 55-63 лет. Положительная тенденция наблюдается у подростков – в количестве представители Альфа приросли на 78%, а их доля увеличилась в 2,5 раза. Выросла доля и среди людей старше 64 лет – в полтора раза.

Ядро аудитории – представители среднего класса 35-44 лет. Люди с высоким доходом больше интересуются породистыми животными, год к году интерес к питомцам из приютов снизился на 55%, у людей с доходом уровня «премиум» наблюдается снижение на 34%. Основные посетители сайтов – женщины – более 65%.

Интерес поколения Альфа объясняется их поэтапным взрослением, подготовкой к самостоятельности и желанием взять на себя первую ответственность в виде ухода за питомцем. У людей пенсионного возраста высвобождается дополнительное время на заботу о четырехлапых. Тенденция к потере интереса к приютам может возникать на фоне крайне формализованной процедуры передачи прав на заботу о бездомных животных – процесс усложняется заполнением крайне детализированных и объемных анкет и отказами самих приютов. Несмотря на это у людей сохраняется возможность брать животных с улицы или присматривать себе питомцев на других площадках.

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