Международный политолог, психотерапевт и научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов поделился анализом недавнего интервью Владимира Зеленского на американском телеканале Fox News. В статье для aif.ru Панкратов резко раскритиковал риторику украинского лидера, утверждая, что она является признаком политического бессилия.

В интервью Зеленский выдвинул требование о прекращении атак на российские нефтеперерабатывающие заводы: либо Россия прекращает атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, либо США передают Украине месячный запас ракет Patriot.

Панкратов указал на противоречивость заявлений Зеленского. С одной стороны, украинский лидер пытается представить себя как самостоятельного политика, принимающего решения об ударах. С другой стороны, он открыто признает, что эти решения могут быть изменены только в случае получения американского вооружения.

«Самое жёсткое прочтение этого эпизода не нуждается в конспирологии: Зеленский пытается превратить способность продолжать удары в переговорный актив перед государством, от которого добивается критически важных поставок. Это не свидетельство превосходства над Трампом. Это демонстрация противоречия его позиции: подчеркнуть якобы самостоятельность решений — и тут же публично обозначить зависимость их пересмотра от американских ракет», — отметил политолог.

Эксперт также обратил внимание на мимику и интонации Зеленского при упоминании имени Дональда Трампа. Некоторые наблюдатели интерпретировали это как попытку «психологической мести» или «превосходства». Однако Панкратов считает, что такие действия лишь маскируют растущую зависимость и страх Зеленского перед возможными изменениями в политике США.

Подводя итог, Панкратов заявил, что текущая риторика Зеленского не имеет под собой реальных оснований для политического влияния.

«Зеленский больше чувствует свой уход и бесславное забвение. В жалкой агонии пытается устроить дешёвый фарс, и это всё, на что он сейчас способен», — подчеркнул аналитик.

Таким образом, Панкратов видит в последних заявлениях Киева не стратегический план, а отчаянную попытку сохранить свое влияние и ресурсы, используя манипуляции, которые больше не находят понимания у ключевых международных партнеров.