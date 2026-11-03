Алексей Дуров, фото: https://vk.ru/uldramtheatre
Новости кино и ТВ

Скончался народный артист России Алексей Дуров

Анастасия Мериакри
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2 ноября в Ульяновске умер выдающийся актер, ведущий мастер сцены местного драматического театра имени И.А. Гончарова Алексей Дуров. Ему было 86 лет. Об этом сообщили на официальной странице театра ВКонтакте, выразив глубокие соболезнования родным и близким артиста.

Алексей Дуров родился в 1940 году в Серпухове в простой рабочей семье. После службы в Советской армии он поступил в легендарный ГИТИС имени А.В. Луначарского. Его наставниками стали Борис Бибиков и Ольга Пыжова — ученики Константина Станиславского и Михаила Чехова. В одном курсе с ним учились будущие звезды отечественного кино и театра: Вячеслав Тихонов, Нонна Мордюкова, Леонид Куравлев и другие.

По распределению молодой актер попал в Ульяновский драматический театр, где его творческим ориентиром стала режиссер Вера Ефремова. Именно она доверила Дурову ключевые роли в постановках по произведениям Лермонтова, Островского, Горького и Шолохова, заложив фундамент его блестящей карьеры.

Особое место в творческой биографии Алексея Дурова заняла тема революции и личности Владимира Ульянова-Ленина. Работая над этими образами, он перенимал опыт у корифея сцены Матвея Шарымова, что позволило ему ярко раскрыть характер вождя в спектаклях «Между ливнями», «Ульяновы» и «Во имя жизни».

С 1987 года Дуров стал неотъемлемой частью знаменитой «труппы Юрия Копылова». Он блистал в шекспировском «Ричарде II», брехтовской «Трехгрошовой опере», гончаровском «Обрыве» (удостоенном Государственной премии) и пиранделловском «Генрихе IV». Среди последних работ мастера — Старик в «Бедной Лизе» и Сила Грознов в комедии Островского «Правда – хорошо, а счастье лучше».

Заслуги Алексея Дурова перед культурой были высоко оценены на государственном уровне. В 2002 году он стал Почетным гражданином Ульяновской области, а в 2008-м ему присвоили звание Народного артиста Российской Федерации. В 2010 году актер был награжден знаком «За веру и добродетель».

Прощание с Алексеем Дуровым состоится 5 ноября 2026 года. Гражданская панихида пройдет в здании Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова (ул. Спасская, д. 12-а) с 11:00 до 12:00.

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