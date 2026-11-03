Ушел из жизни участник клубов «Что? Где? Когда?» и «Своя игра» Владислав Быков

В возрасте 72 лет умер журналист, участник популярных интеллектуальных шоу «Что? Где? Когда?» и «Своя игра» Владислав Быков, о его смерти сообщила супруга Ольга Деркач на своей странице в социальной сети. Точная причина кончины не сообщается.

Владислав Быков родился в 1954 году. В 1976 году он окончил Московский авиационный институт (МАИ) и посвятил первые годы карьеры экономической сфере. До 1997 года он работал заместителем главного бухгалтера в Московском авиационном производственном объединении, сообщает aif.ru.

С начала 1990-х годов Быков стал одной из ярких фигур на телевидении. В 1994 году он вошел в состав клуба «Что? Где? Когда?», где за три сезона провел девять игр. После поражения команды в летней серии 1997 года со счетом 2:6 он покинул телевизионный клуб.

Особую известность ему принесла программа «Своя игра». С 1994 по 2009 год Владислав был одним из самых узнаваемых участников проекта и входил в элитную «Золотую дюжину» лучших игроков. Также он демонстрировал блестящие результаты в «Брейн-ринге», выступая в составе команды «Стирол» из Горловки вместе с супругой и неоднократно становясь чемпионом турнира.

Помимо игровых успехов, Владислав Быков работал на радио и телевидении, участвовал в создании газеты «Избушка», а также был соавтором крупных книжных проектов, таких как «Книга века» и «Книга Москвы».

Вместе с Ольгой Деркач он выпустил серию пособий для развития эрудиции, которые помогли тысячам читателей расширить свои знания. В 2006 году они начали совместную издательскую деятельность, а в 2021 году Быков вошел в первый состав исполнительного комитета Международной ассоциации интеллектуальных игр.