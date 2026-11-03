Изображение от jannoon028 на Freepik
Новости кино и ТВ

Ушел из жизни участник клубов «Что? Где? Когда?» и «Своя игра» Владислав Быков

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В возрасте 72 лет умер журналист, участник популярных интеллектуальных шоу «Что? Где? Когда?» и «Своя игра» Владислав Быков, о его смерти сообщила супруга Ольга Деркач на своей странице в социальной сети. Точная причина кончины не сообщается.

Владислав Быков родился в 1954 году. В 1976 году он окончил Московский авиационный институт (МАИ) и посвятил первые годы карьеры экономической сфере. До 1997 года он работал заместителем главного бухгалтера в Московском авиационном производственном объединении, сообщает aif.ru.

С начала 1990-х годов Быков стал одной из ярких фигур на телевидении. В 1994 году он вошел в состав клуба «Что? Где? Когда?», где за три сезона провел девять игр. После поражения команды в летней серии 1997 года со счетом 2:6 он покинул телевизионный клуб.

Особую известность ему принесла программа «Своя игра». С 1994 по 2009 год Владислав был одним из самых узнаваемых участников проекта и входил в элитную «Золотую дюжину» лучших игроков. Также он демонстрировал блестящие результаты в «Брейн-ринге», выступая в составе команды «Стирол» из Горловки вместе с супругой и неоднократно становясь чемпионом турнира.

Помимо игровых успехов, Владислав Быков работал на радио и телевидении, участвовал в создании газеты «Избушка», а также был соавтором крупных книжных проектов, таких как «Книга века» и «Книга Москвы».

Вместе с Ольгой Деркач он выпустил серию пособий для развития эрудиции, которые помогли тысячам читателей расширить свои знания. В 2006 году они начали совместную издательскую деятельность, а в 2021 году Быков вошел в первый состав исполнительного комитета Международной ассоциации интеллектуальных игр.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Профайлер разглядел в мимике Зеленского признаки политической агонии при угрозах Трампу 
Следующая статья
Провайдер Beget сообщил об утрате данных в облачной инфраструктуре после кибератаки
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Военный рассказал, что стоит за беспрецедентной атакой ВСУ на НПЗ в Ярославле

Для налета на Ярославский нефтеперерабатывающий завод украинские дроноводы применили...
Новости России

Ученые с помощью пыльцы развенчали популярный миф о Куликовской битве

Комплексные исследования, включая анализ древней пыльцы, подтвердили, что на...
Общество

В Рязани продают одну из самых дешевых квартир в стиле лофт в России

Квартира площадью 23,2 кв. метра в Рязани вошла в тройку самых дешевых предложений в стиле лофт в России.
Культура и события

В Рязани готовят к открытию памятник Пушкину

Бюст великого поэта установили на улице Пушкина. Пока скульптура закрыта плёнкой.
Новости России

Стал известен мотив убийства женщины-водителя в Дагестане

Мотивом убийства женщины-водителя Динары Алхасовой в Дагестане стала ревность...
Темы
Общество

В Рязани появилась аллея из грецких орехов в честь погибшего Владимира Хоминца

Всего было высажено 21 дерево. По задумке организаторов, каждый саженец символизирует обещание продолжать дело погибшего руководителя.
Погода

В Рязанской области выпал первый снег

Пользователи опубликовали видео, на котором видны падающие снежинки.
Общество

В Рязанском филиале НЦ «Россия» стартовала Школа юного экскурсовода

Участники школы получат глубокие знания в сфере экскурсионной деятельности, научатся грамотно работать с исторической информацией и, что немаловажно, освоят навыки уверенного публичного выступления.
Культура и события

Куда пойти в праздничный выходной 4 ноября в Рязани: от музеев до концертов

Концерты, выставки и творческие встречи пройдут на главных сценах города, причем многие из них доступны для посещения по федеральной программе «Пушкинская карта».
Экология, природа, животные

В Рязани за месяц выявили 50 случаев превышения нормы вредных веществ в воздухе

Основной объем измерений — более 7 тысяч — был выполнен тремя стационарными постами мониторинга, расположенными в микрорайонах Канищево, Дашково-Песочня и в районе Рязанского кремля.
Общество

Фасад Торговых рядов в Рязани очистили от рекламы

Здание Торговых рядов на улице Краснорядской в Рязани, являющееся памятником архитектуры федерального значения, наконец-то избавилось от обилия рекламных конструкций.
Общество

В Рязанской области набирает обороты тренд на мультиджобинг

Выяснилось, что стратегия совмещения нескольких видов деятельности становится всё более популярной среди местных специалистов.
Спорт

В Рязани 4 ноября пройдет праздничный спортивный забег

Мероприятие рассчитано на участников любого возраста и уровня физической подготовки. Главное условие — желание провести день активно и с пользой для здоровья.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье