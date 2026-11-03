В Госдуме раскрыли, что на самом деле станет успехом на трехсторонних переговорах по Украине 

Согласование нескольких рамочных пунктов на бумаге станет главным достижением предстоящих трехсторонних консультаций по урегулированию украинского кризиса. Как заявил в беседе с изданием «Газета.Ru» депутат Государственной думы и политолог Александр Асафов, рассчитывать на мгновенный прорыв наивно — стороны пока лишь пытаются нащупать контуры для возможного диалога на высшем уровне.

Главная цель текущего этапа — перевести абстрактные требования в конкретные формулировки на уровне экспертных рабочих групп. Без выработки базовых параметров, которые в теории могли бы лечь в основу проекта соглашения к встрече лидеров государств, говорить о каком-либо результативном диалоге преждевременно.

Ранее стало известно, что российскую делегацию на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если удастся на уровне технических групп перейти к формулировке хотя бы каких-то пунктов, которые могут в теории лечь в основу обсуждаемой формулы предполагаемых соглашений к встрече лидеров, тогда, наверное, можно будет говорить об успехе», — подчеркнул парламентарий.

При этом Асафов призвал трезво оценивать расклад сил: дипломатический опыт прошлых лет — от минских и нормандских раундов до стамбульских договоренностей — наглядно доказал, что вероятность скорого компромисса между позициями сторон сегодня оценивается как крайне низкая.

В связи с этим эксперт предостерег от поспешных прогнозов и завышенных ожиданий. Реальную цену и результативность начавшегося дипломатического раунда можно будет оценивать исключительно по итогам встреч рабочих групп и конкретным документальным формулировкам.

По словам Пескова, российские представители прибудут в Абу-Даби 10–11 ноября.