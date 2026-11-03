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Политика

В Госдуме раскрыли, что на самом деле станет успехом на трехсторонних переговорах по Украине 

Алексей Самохин
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Согласование нескольких рамочных пунктов на бумаге станет главным достижением предстоящих трехсторонних консультаций по урегулированию украинского кризиса. Как заявил в беседе с изданием «Газета.Ru» депутат Государственной думы и политолог Александр Асафов, рассчитывать на мгновенный прорыв наивно — стороны пока лишь пытаются нащупать контуры для возможного диалога на высшем уровне.

Главная цель текущего этапа — перевести абстрактные требования в конкретные формулировки на уровне экспертных рабочих групп. Без выработки базовых параметров, которые в теории могли бы лечь в основу проекта соглашения к встрече лидеров государств, говорить о каком-либо результативном диалоге преждевременно.

Ранее стало известно, что российскую делегацию на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если удастся на уровне технических групп перейти к формулировке хотя бы каких-то пунктов, которые могут в теории лечь в основу обсуждаемой формулы предполагаемых соглашений к встрече лидеров, тогда, наверное, можно будет говорить об успехе», — подчеркнул парламентарий. 

При этом Асафов призвал трезво оценивать расклад сил: дипломатический опыт прошлых лет — от минских и нормандских раундов до стамбульских договоренностей — наглядно доказал, что вероятность скорого компромисса между позициями сторон сегодня оценивается как крайне низкая.

В связи с этим эксперт предостерег от поспешных прогнозов и завышенных ожиданий. Реальную цену и результативность начавшегося дипломатического раунда можно будет оценивать исключительно по итогам встреч рабочих групп и конкретным документальным формулировкам.

По словам Пескова, российские представители прибудут в Абу-Даби 10–11 ноября.

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