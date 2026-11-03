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Транспорт и дороги

Билеты сметут за часы: на новогодние праздники запустят ежедневные рейсы из Петербурга в Симферополь через Рязань

Алексей Самохин
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Добраться до черноморского побережья на зимних каникулах станет проще: железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» вводит дополнительный ежедневный поезд №181/182 сообщением Санкт-Петербург — Симферополь, маршрут которого пройдет через Рязань. Состав призван снять пиковую праздничную нагрузку на южном направлении и свяжет ключевые города центральной полосы с полуостровом.

Маршрут поезда проложен через Тверь, Рязань, Воронеж (станция Придача) и Ростов-на-Дону. При этом перевозчик предусмотрел гибкий сценарий движения: если маршрут по оперативным причинам придется сократить до Керчи, пассажиров доставят до конечных пунктов назначения по всему Крыму специальными автобусными рейсами.

Из Северной столицы состав будет курсировать с 24 декабря 2026 года по 12 января 2027 года с отправлением в 19:35. До Керчи поезд доберется через день в 09:02, а конечной станции в Симферополе достигнет в 14:50. В обратный путь из Симферополя состав будет отправляться с 22 декабря 2026 года по 10 января 2027 года в 11:35 (из Керчи — в 16:40), возвращаясь в Петербург через день в 13:05.

Пассажирам предложат классические одноэтажные купейные и плацкартные вагоны «Таврия». Продажи проездных документов откроются в ближайшие дни, при этом традиционно ожидается повышенный спрос на билеты с посадкой на промежуточных станциях, включая Рязань.

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