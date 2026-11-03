Фасад Торговых рядов в Рязани очистили от рекламы

Здание Торговых рядов на улице Краснорядской в Рязани, являющееся памятником архитектуры федерального значения, наконец-то избавилось от обилия рекламных конструкций. Как сообщает региональная инспекция по охране объектов культурного наследия, внешний облик исторического здания приведен в полное соответствие с требованиями законодательства.

Ранее фасад старинного сооружения был перегружен различными элементами коммерции: объемными вывесками, растяжками, баннерами и наклейками, которые искажали архитектурный замысел и портили вид одной из ключевых улиц города.

По информации ведомства, демонтаж всех незаконных элементов прошел в предписанные сроки. Это стало возможным благодаря слаженной работе трех сторон: сотрудников органа охраны памятников, собственника здания и его арендаторов. Все участники процесса оперативно отреагировали на предписания и убрали информационный шум, мешавший восприятию исторической ценности объекта.

Благодаря проведенным работам здание Торговых рядов вновь приобрело черты, близкие к своему первоначальному историческому виду. Очищенные стены позволяют горожанам и туристам в полной мере оценить архитектуру памятника федерального значения, не отвлекаясь на пеструю рекламу.