В Рязани 4 ноября пройдет праздничный спортивный забег

4 ноября, в День народного единства, в Рязани состоится масштабное спортивное мероприятие, открытое для всех желающих. Организаторы — Беговой центр Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) совместно с обществом «Динамо» и при поддержке Правительства Рязанской области — подготовили программу, которая объединит спорт, здоровый образ жизни и приятное общение.

Мероприятие рассчитано на участников любого возраста и уровня физической подготовки. Главное условие — желание провести день активно и с пользой для здоровья.

Гостей мероприятия ждут:

Зарядка с чемпионом: уникальная возможность размяться под руководством титулованного спортсмена.

Дружеская пробежка: дистанция всего 1 км, доступная даже новичкам и семьям с детьми.

Лотерея с призами: каждый участник сможет испытать удачу и получить памятные подарки.

Образовательная часть: лекция от партнеров мероприятия о важности спорта и здорового образа жизни.

Неформальное общение: уютный кофе-брейк, где можно познакомиться с единомышленниками и обменяться впечатлениями.

Встреча состоится 4 ноября в 12:00. Место проведения: Рязань, Беговой центр ВФЛА.

Возрастное ограничение 0+.