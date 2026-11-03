Провайдер Beget сообщил об утрате данных в облачной инфраструктуре после кибератаки

Хостинг Beget стал жертвой масштабной кибератаки, произошедшей в ночь на 2 ноября. В результате действий злоумышленников компания понесла серьезные потери, что привело к сбоям в работе множества ресурсов.

В Telegram-канале компании сообщили, что данные, хранящиеся в облачной инфраструктуре, включая виртуальные серверы (VPS), объектные хранилища (S3) и контейнеры Kubernetes, были полностью утрачены. Также были сброшены настройки сетей доставки контента (CDN) и IP-адресации.

При этом представители Beget уточнили, что файловые резервные копии хостинга и облачных сервисов сохранились. Однако получить к ним прямой доступ пока не могут: первоочередной задачей специалистов является восстановление работоспособности самой инфраструктуры управления.

Beget заверил клиентов, что признаков несанкционированного скачивания или изменения пользовательской информации на пострадавших серверах не выявлено. Тем не менее, в целях предосторожности провайдер настоятельно рекомендовал всем пользователям обновить пароли, ключи доступа и другие учетные данные.